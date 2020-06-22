HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu ve Pakdemirli'den Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Bakan Soylu ve Pakdemirli'den Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketinde kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının davam ettiğini belirtti. Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, 'Herkes sahada, zarar gören köyler için çalışma yapılıyor. 1 milyon TL'ye yakın destek vereceğiz' dedi.

Bakan Soylu ve Pakdemirli'den Bursa'daki sel felaketine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli Bursa'da Dudaklı köyünde selin yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

Dün akşam saat 19,00 itibariyle şiddetlenen yağışta, burada bir vatandaşımız Kader kızımız hayatını kaybetti. Biraz sonra da cenazesini kılacağız. Diğer tarafta da aynı aileden 4'ü baba-kız ve torun olmak üzere; 4'ü dereye kapıldı ve aynı zamanda da 4'ü bulundu. Ancak bir tanesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Hem ilk etapta arama kurtarma ekiplerimiz müdahale ettiler. Ardından JAK timleri ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma ekipleri geldiler. Kader Akbaba Dudaklı mahallesindeydi.

Başımız sağ olsun. Derya'nın da araması devam ediyor. Duamız şu canlı bir şekilde ulaşabilmek.

İnsansız keşif uçaklarımız, ekiplerimiz aramalara devam ediyorlar.

Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz çalışmaktadırlar. Hem de yaraların sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Biz de dün gece köylülerle konuştuğumuzda hayatlarında böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağıya dağdan geldiğini; hem muhtarımızla hem buranın sakinleriyle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak. Ama burasıyla ilgili ben de sordum. Kanalizasyon var, altyapı var. Ama çok şiddetli yağış olunca bazen taşıyamıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 MİLYON LİRAYA YAKIN DESTEK

Bakan Pakdemirli açıklamasında, 'Herkes sahada, zarar gören köyler için çalışma yapılıyor. 1 milyon TL'ye yakın destek vereceğiz' dedi. Meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, 'Dere yataklarında hala riskli bölgeler var. Asla ve asla dere yataklarında yerleşim, ev cinsinde birşey olmamalı' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
28 bin kişi için idari tedbir kararı kaldırıldı28 bin kişi için idari tedbir kararı kaldırıldı
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Diğer Haberler
İstanbul'da normalleşme süreciyle beraber hava kirliliği yüzde 38 arttı

İstanbul için kötü haber! Yüzde 38 arttı

'MİT kumpası' davası için mahkemeden flaş karar

'MİT kumpası' davası için mahkemeden flaş karar

28 bin kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

28 bin kişi için idari tedbir kararı kaldırıldı

Meteoroloji saat verdi! Bursa için 'sarı' uyarı (Bursa'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Utandıran görüntüler! Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

Utandıran görüntüler! Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

İBB'de Fen İşleri Daire Başkanlığı'na Recep Korkut atandı

İBB'de üst düzey atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.