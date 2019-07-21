Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret

Taylan YILDIRIM-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Soylu, "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için" dedi. Pakdemirli ise kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Kampta ilk olarak yemekhanede gençlerle bir araya gelen Bakanlar, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ardından öğrencilerin arasına oturan Bakanlar, onlara birer de konuşma yaptı. Gençlere ilk konuşmayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın. İyi eğitim için çalışıyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli" dedi. Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini de aktaran Bakan Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz. Kalkınmamız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Son 15 yılda da Türkiye'de çok önemli şeyler oldu. İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz" diye konuştu.