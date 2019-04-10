Bakan Soylu ve polis teşkilatı Anıtkabir'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, daire başkanları, öğretim üyeleri ve polis müdürleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Bakan Soylu, mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşundan bulunuldu. Ardından beraberindeki heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; fedakârlık, adanmışlık ve millete hizmet aşkının vücut bulmuş hali olan Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Vatandaşın canını, malını, namusunu, ülkenin huzur ve asayişini temin etmek için yüksek bir duyguyla çalışan Türk polisi, köklü geçmişinden getirdiği birikimi 21'inci yüzyılın ihtiyaçlarına da başarıyla uyarlamıştır. Özellikle son yıllarda elde ettiği yüksek teknik ve beşeri kabiliyetlerle, suç sahasının giderek genişlediği günümüzde dünya standartlarında hizmet üreten bir yapıya kavuşmuştur. Bulunduğumuz coğrafyanın da bir getirisi olarak suç ve suçluyla mücadelesi sadece ülkemiz sınırları içinde değil, uluslararası alanda da tesir gösteren Türk polisi; küresel ölçekte terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla; ulusal düzeyde de asayiş, trafik güvenliği, siber suçlar, organize suç çeteleriyle mücadele gibi başlıkların tamamında, özellikle son yıllarda başarı grafiğini sürekli yukarıya taşımaktadır. Şurası bir gerçektir ki; tüm kolluk birimlerimizde olduğu gibi Türk polisi de devletimizin gücü ve kapasitesinin yanı sıra suç ve suçluyla mücadelesinde asıl gücünü milletin duasından, vicdanından ve manevi değerlerinden almaktadır. İki asıra yaklaşan mazisindeki gururun ve başarının, yıldızındaki ışıltının kaynağı da işte budur. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta zat-ı aliniz olmak üzere, bu teşkilata emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum."

Görüntü Dökümü

-------

-Bakan Soylu ve emniyet personelinin Aslanlı Yol'dan gelişi

-Mozoleye çelenk bırakılması

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

