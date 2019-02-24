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Bakan Soylu: Vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dünyada Orta Doğu ve Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen iradenin, varlığını korumakta olduğunu söyledi.

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dünyada Orta Doğu ve Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen iradenin, varlığını korumakta olduğunu söyledi. Soylu, "İşgaller bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile şu an dünyanın başka yerlerinde işgaller, katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse 'Bitti, artık bir daha olmaz' diyemez" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, sabah saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen, '39'uncu Yarı Maraton ve Halk Koşusu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, silahı ateşleyerek, 22'si yabancı 285 kişinin katıldığı maratonun startını verdi. Koşuya katılacak kent sakinleri ve sporcularla bir araya gelen Soylu, ardından valilikte düzenlenen Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bakan Soylu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. 'GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ' Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, dünyada Orta Doğu ve Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen iradenin, halen varlığını korumakta olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Büyüklerimizin izleri olduğu için Trabzon bize vatandır. Eğer biz hatıralarımızı kaybedersek büyüklerimizden aldığımız izi kaybedersek onların bize bıraktığı bu büyük, kutlu mirası kaybedersek özgürlüğümüze, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmazsak işte o zaman Trabzon manen de olsa işgal altında demektir. 100 yıl önce işgalcilerin vilayet arşivini yok etmeleri tesadüf değildir. Bu, milleti köklerinden koparma gayretidir. İşgaller bitmiş değildir. Bizim topraklarımızda olmasa bile şu an dünyanın başka yerlerinde işgaller, katliamlar, vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam etmektedir. Öyleyse kimse, 'Bitti, artık bir daha olmaz' diyemez. Dünyada Orta Doğu'yu, Anadolu'yu elinde bulundurmak isteyen irade, hala varlığını korumaktadır. İlk hedeflerinden biri; cennet vatanımız, güzel ülkemiz Türkiye'dir. İlk fırsatta bunu gerçekleştirme arzusuna sahipler. Dün hangi işleri yarım kalmışsa bugün ve yarın onu tamamlama azimlerinde herhangi bir eksiklikleri söz konusu değildir. Öyleyse bizler güçlü olmak zorundayız. Dünün mücadelesini iyi anlamalıyız, hazırlıklı olmalıyız."

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