Bakan Soylu: Vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam ediyor (2)

'ABD'Lİ GENERALLERİN PKK-PYD İLE İLİŞKİLERİNİ YAKALADIKLARIMIZ ANLATIYOR' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da muhtarlarla buluştuğu programda, "Terör örgütünün içinde çok büyük çatışma başlamıştır. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Amerikalı generallerin PKK ve PYD ile hangi ilişkiler kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, o yakaladıklarımız var ya tek tek anlatıyor. Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor. Onun için bu seçimi, kuru kuru bir yerel seçim olarak görmemek gerek" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarının ardından otelde düzenlenen kahvaltılı programda muhtarlarla bir araya geldi. Konuşması öncesi salondaki muhtarlar, Bakan Soylu'ya üzerinde adının yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği hediye etti. Yöreye özgü ekmekten bir dilim alarak, tadan Soylu, muhtarlara teşekkür etti. 'EY PKK, EY HDP SİZİ MİLLETİN ELİNDEN KURTARACAK GÜÇ YOK' Yerel seçimin önemli olduğunu belirten Bakan Soylu, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlık vurgusu yaptı. Teröristlerin kapana kısıldığını kaydeden Soylu, "PKK; Karadeniz'e sızmaya çalıştı, eylemler yapmaya kalktı, evlatlarımızı şehit verdik. Hatta Karadeniz üzerinde yeni bir kaçak rota oluşturmaya kalkıştılar, müsaade etmedik. Belediyelerden ekmeklerini kestik, aç kaldıklar. Uyuşturucu operasyonları yaptık, oradan da darbe yiyorlar. Devletin gücü vardır. Eksi 30 derecede, 5 metre karda, evlatlarımız operasyon yapıyor. Her taraftan kapana kısıldılar. Bir türlü çıkış yolu bulamıyorlar. Onun için dertleri büyük. Ama en büyük dertleri, kendilerini yaslamaya çalıştıkları ve yıllarca baskıyla tehditle bir şekilde destek alamaya çalıştıkları kendi seçmenlerini harekete geçiremiyorlar. 'Bunun için yürüyüş yapılacaktı' diyorlar; ama kimse takmadı. Oturma eylemi filan yaptılar, kimse yanlarına bile gitmedi. Bir gözleri Avrupa bir gözleri Amerika'ya bakıyor, 'Bize buradan imdat yok mu?' diye. Yok. Buradan açık ve net söylüyorum; ey PKK, ey HDP sizi bu milletin elinden kurtaracak hiçbir güç yok" diye konuştu. 'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ' Terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüldüğünü aktaran Bakan Soylu, 15 bin teröristten dağlarda 700 terörist kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Sadece 2018'de 13 kırmızı listedeki teröristi bizim aslanlarımız ortadan kaldırdı. Madem o kadar bu işe hevesliler; Murat Karayılan denilen alçak, aşağılık hayvan, Cemil Bayık denilen alçak, aşağılık hayvan niye dağlarda değiller? Gelsinler Türkiye'nin dağlarına, o 700 kişiyi yalnız bırakmasınlar. Madem mücadeleler o kadar kuvvetli, bizim evlatlar bekliyorlar, onları lime lime edecekler. Türkiye'de üst düzey teröristleri kalmadı. Terör örgütünün içinde çok büyük bir çatışma başlamıştır. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Amerikalı generallerin PKK ve PYD ile hangi ilişkiler kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, o yakaladıklarımız var ya tek tek anlatıyor bunları. Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor. Onun için bu seçimi, kuru kuru bir yerel seçim olarak görmemek gerekir. Bizim evlatlarımız bir namus, bir beka mücadelesi veriyor. Bizim sorumluklarımız var. Bu Hacivat- Karagöz oyununun arkasındaki tezgahı bozacağız." 'CHP ROTASINI ŞAŞIRDI' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Soylu, "Ankara'da da çalıştım, benim derdim var ve bunu açıkça söylüyorum. Ben tahammül edemem, üzülür, kahrolurum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 31 Mart akşamı zafer naralarıyla Kılıçdaroğlu'nun gitmesine tahammül edemem. Kimse kusura bakmasın, üzülürüm. SSK genel müdürü oldu, SSK'yı batırdı; öyle değil mi? CHP'de genel başkan oldu, CHP rotasını şaşırdı" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca alınan önlemler ve hayata geçirilen uygulamalar ile terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılara imza atıldığını da söyledi. Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Beşikdüzü ilçesine geçti.

