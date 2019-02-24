Bakan Soylu: Vekalet savaşları, çatışmalar aynen devam ediyor (3)

ÇARŞIBAŞI'NDA HALKA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da Beşikdüzü ilçesindeki programının ardından Çarşıbaşı ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde halka seslendi. 31 Mart seçimlerinde ilçe sakinlerinden destek isteyen Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineledi. Soylu, HDP'li milletvekillerinin terörist cenazelerine katılmalarına izin vermeyeceğini belirterek, ?Bana kızıyorlar, İçişleri Bakanı böyle konuşur mu, çok sert konuşuyor diye. Ne olacak, teröristler gelecek şehirde eylem yapacak, PKK?nın vekilleri de terörist cenazesine gelecek. Biz onları etkisiz hale getireceğiz onlar cenazeye gelecekler. Bir de kendilerini bizimle eşit tutuyorlar; 'siz kendi şehit cenazenize giderseniz biz de sözde kendi şehit cenazemize gideriz' diyorlar. Ulan sizi oraya gönderen adam değildir be! Ne zannediyorsunuz? Bu ülkede yıllarca birilerinin beslemesi olarak, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve beraberliğine saldıracaklar ve bu ülke onlara yıllarca sessiz kalacak. Hiç merak etmeyin, Kato?dan Gabar?a, Cudi?den Tendürek?e, Ağrı Dağı?na kadar ülkemin her yerinde ayyıldızlı bayrağın namusunu canı pahasına koruyacak kahramanlarımız var? dedi.

Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Akçaabat ilçesine geçti.

