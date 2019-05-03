Bakan Soylu: Veri alt tabanları birleştirilince karanlıkta kalan 5 bin suç aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve emniyetin kriminal altyapılarını birleştirmenin başarılı sonuçları olduğunu belirterek, "Sadece suç ile ilgili veri alt tabanlarının birleştirilmesi temmuz ayından bugüne kadar yaklaşık 5 bin karanlıkta kalan suçun aydınlatılmasına sebebiyet teşkil etti" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansman ortaklığıyla hayata geçirilen 'Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi'nin (YİKOB) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, darbe girişiminden sonra özellikle güvenlik yapılanması noktasında çok önemli değişiklikler olduğunu, bu değişikliklerin en çok yaşandığı yerlerden birinin de İçişleri Bakanlığı olduğunu söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlandığını ayrıca jandarma ve sahil güvenlik akademilerinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Bunun haricinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın birbirinden ayrı dijital altyapıları, veri tabanları, birlikte operasyon yapmaları gereken zeminler ve olaylar söz konusuydu. Yine nüfus ve göç idarelerinin de kolluk birimlerinin görev alanlarına temas eden iş ve işlemleriyle ulaşabildiği veriler vardı. Bütün bu yapı, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanmasının çok önemli olduğunu, ortak alanların kullanıma açılması gerektiğini, birimlerin birbiriyle iletişiminin zamandan ve paradan tasarruf ettirmesinin yanı sıra çalışılan konularda, suç ve suçlunun takibinde başarıyı yukarı çektiğini bizlere gösterdi" diye konuştu.