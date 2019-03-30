HABER

Bakan Soylu video aracılığıyla vatandaşlara seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla vatandaşlara hitap etti - Soylu: "Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla vatandaşlara seslendi.

17 yıldır Türkiye'nin birçok meselesini geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Soylu, akmayan suları, maaş kuyruklarını, çöp dağlarını, yetersiz altyapıyı ve IMF'ye olan borçları artık konuşmadıklarını belirtti.

Terörü ve PKK'yı hala konuştuklarını dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Büyük bir mücadele verdik ve işin sonuna geldik. PKK'yı bitiriyoruz ancak bu yerel seçimde gördüğümüz, belediyecilikle ilgisi olmayan garip bir ilişki bizi rahatsız ediyor. Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz. Milletimiz çok acılar çekti, çok bedeller ödedi. Yolun yarısından dönmek istemiyoruz. Bunun için desteğinizi istiyoruz. Lütfen, mesele sadece belediye meselesi değil, mesele Türkiye meselesidir."

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Kızı için iki kez ameliyat oldu, 99 kilo verdiKızı için iki kez ameliyat oldu, 99 kilo verdi
Öğrenciler seçim için memleketlerine akın ettiÖğrenciler seçim için memleketlerine akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mahalli İdareler Genel Seçimleri sosyal medya hesapları vatandaşlara seslendi Video

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.