HABER

Bakan Soylu video konferansla trafik denetimlerine bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemiyle 81 ile hazır bekleyen ve trafik denetimlerinin sürdürüldüğü noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, daire başkanları ilgili müdürler eşliğinde 81 ilde trafik denetimlerinin sürdüğü kritik noktalara, video konferans yöntemi ile bağlanılarak bilgi alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemiyle 81 ile hazır bekleyen ve trafik denetimlerinin sürdürüldüğü noktalara canlı bağlantı gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesinde Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, daire başkanları ilgili müdürler eşliğinde 81 ilde trafik denetimlerinin sürdüğü kritik noktalara, video konferans yöntemi ile bağlanılarak bilgi alındı. Edirne Kapıkule’den başlanılan video konferansla, Türkiye’nin dört bir yanına canlı bağlantı yapıldı. Havacılık Dairesi Başkanlığı’na ait helikopterler an be an havadan aldığı görüntüleri merkeze iletti.
Bakan Soylu, günlük 7 bin trafik ekibinin görev alacağı bayram boyunca, polis başmüfettişleri, jandarma birimlerinin sahada olacağı bilgisini verdi. Tüm yönetim kademesinin de mesaide olacağı ve gelişmeleri saniye saniye takip edecekleri bilgisini verdi. Soylu, konferans görüşmelerinde bölgede bulunan müdürlere emniyet kemeri uygulamasının eksiksiz yerine getirilmesi talimatını verdi. Görevli trafik birimlerinin sürücülere uykusuz kalmamaları konusunda bilgilendirmeler yapılması ve can tünelleri denilen bilgilendirme alanlarında eğitimler verilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Bakan Soylu, trafik personeline yönelik, “Sürücülerin, vakit kaybetmeyi düşünüp, varacakları noktalara bir-iki saat kala daha fazla gaza basmaları büyük felaket getirir. Bu noktada polisimizin, trafik görevlimizin görevi büyük, sürücüleri tembih edecekler. Üzerinize büyük yük düşüyor Allah kolaylık versin” dedi.
Bakan Soylu, video konferansın sonunda, Kurban Bayram’ının az kazayla ve az acıyla bitmesi temennisinde bulundu. Soylu, toplantı sonunda salonunda bulunan daire başkanları ile tek tek selamlaşarak bayram dileklerini iletti.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Gemlikliler gökyüzünü izlediGemlikliler gökyüzünü izledi
Hacı adayları Arafat yolundaHacı adayları Arafat yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.