İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Biz ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık. Buz gibi havada kağnılar dolusu mermiyi çocuklarımız için taşıdık. Dünyanın bütün demiri, bütün barutu, bütün zulmü bir kara bulut gibi üstümüze çökmüşken, ‘Ya İstiklal Ya ölüm’ tercihini, biz çocuklarımız için yaptık” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir mesaj yayınladı. Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık. Buz gibi havada kağnılar dolusu mermiyi çocuklarımız için taşıdık. Dünyanın bütün demiri, bütün barutu, bütün zulmü bir kara bulut gibi üstümüze çökmüşken, ‘Ya İstiklal Ya ölüm’ tercihini, biz çocuklarımız için yaptık. Ve ülkemizi başkaları yönetmek, toprağımıza başka bayraklar dikilmek istenirken o mütevazi ilkokuldaki Gazi Meclisi, dualarla beraber kendimiz için değil, çocuklarımız için açtık. O günlerde ne yapıldıysa bugün de aynısını yapıyoruz. Uluslararası araştırmalara göre 250 bin kadar çocuğun birçok ülkede terör örgütlerinin elinde asker olarak savaştırıldığı, sayısını bilemediğimiz kadarının çatışma ortamlarında şiddet ve tacize maruz kaldığı bir dünyada, terörü bitirmek için mücadele ediyoruz. Bir milyon 657 bin geçici koruma altındaki çocuğa ev sahipliği yapıyor, bunların 645 binini okula gönderiyoruz."

Soylu, mesajında çocukların aile için şiddete maruz bırakılmaması için çalışmaların yapıldığı vurgularken, "Bunun için teknolojik uygulamalar geliştiriyor, jandarma ve polislerimizi eğitiyor, kamuoyunu bilinçlendirici pek çok proje yürütüyoruz. Hatta bazen çocuklarımızı, bu ülkenin güzelliklerini, huzurunu, medeniyetini, zenginliğini görmeleri için ’Biz Anadoluyuz’ yazılı şapka ve tişörtler giydirip ülkemizin değişik şehirlerinde geziye götürüyor, misafir ediyoruz. Bazen kırmızı bir şapka ve bir kırmızı düdük verip trafikte anne babalarını onlara emanet ediyoruz. Hepimizin Türkiye’sinin, hepimizin bayrağının, hepimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve hepimizin çocuklarının 23 Nisan’ı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

