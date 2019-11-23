HABER

Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinde sporcularla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinde gençler ve sporcularla bir araya geldi.

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinde gençler ve sporcularla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evinde gerçekleştirilen söyleşide, Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ile Busenaz Çakıroğlu, Ampute Futbol Takımı'nın milli futbolcusu Barış Telli, A Milli Kadın Voleybol Takımından Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım ve Aylin Sarıoğlu'nun yanı sıra 'Yarın Çok Genç Olacak' projesine katılan gençlerle bir araya geldi. Bakan Soylu, iki yıl önce 'Biz Anadoluyuz' adlı projeyi başlattıklarını ve 60 bin gencin, ülkenin kültürünü ve medeniyetini tanımak bazı illeri ziyaret ettiğini anlatarak, projenin daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine alındığını ifade etti. 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinin de bir öneri sonucu doğduğunu aktaran Bakan Soylu, projeye katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT ve diğer ilgililere teşekkür etti. Soylu, programın fikir babasının Ağustos ayında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun olduğunu belirterek, Dursun'u rahmetle andı. Soylu, "Hayatta ortaya koyduğunuz karakter, bıraktığınız iz, makamdan, mevkiden, bulunduğunuz pozisyondan çok yoksundur. Yeter ki iyi şeyler yapın" diyerek, insanların günahları olabileceğini ancak sonunda Allah'a sığınacağını belirtti. Soylu, "Size hep doğru bir istikamette olmanızı öneririm. Eksik, yanlış yaparsanız onu düzeltecek bir güç var, o da Allah'tır" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, sporculara da katılımı dolayısıyla teşekkür ederek, sporcuların ülke ve millete moral verdiğini, gelecek nesillere de örnek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli maçları seyrederken heyecan duyduğunu söyleyen Soylu, bunun aslında bir millet olmanın en önemli özellikleri arasında yer aldığını anlattı. Söyleşide daha sonra milli takım sporcuları söz aldı ve soruları yanıtladı.
Bakan Soylu, program öncesinde, ‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesine katılan gençlerin gezdikleri yerlere ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi ve gençlerle sohbet etti. Daha sonra yemek yiyen gençlerin yanına giden Bakan Soylu, programa katılan gençlerle tek tek tokalaştı, 'Sivas'ın yollarına' türküsünü söyledi ve fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Adana’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralıAdana’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Tartıştığı kardeşini tabancayla vurduTartıştığı kardeşini tabancayla vurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de Netanyahu anketi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.