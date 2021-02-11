Bakan Soylu: Yazıcıoğlu'nun helikopteri kaza yapmasaydı bize gelecekti

Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda, bakanlığının dijital alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Siyaset kurumunun her sistemde vesayet altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, "Ben yeni ortaya çıkan, dijital mecralardaki hegemonyanın, devletlerden ziyade siyaset kurumunu egemenlik altına almaya çalıştığı bir sistem olarak görüyorum." diye konuştu. Soylu, şunları söyledi:



"Kendi içimizde bu tartışmalar yapılabilir. Yapılsın, devam etsin. Bunun bir zararı yok. Çünkü kendi içimizde kendi bulunduğumuz güçlerle bu tartışmaları yapıyoruz. Ama bizden daha büyük güçler var bu mecraları elinde tutan, musluğun başında olan. Burada bu güçler oluşturdukları, oluşturacakları iklimlerle bir vesayet mekanizması elde ediyorlar. Bunun farkındayız veya değiliz. Sistematik şekilde siyaset kurumunu ve devleti yönetenlerin üzerine bu süreçte gelindi ama benim öngörüm şu; çok daha fazla gelinecek. Bunun yeni bir vesayet süreci olduğunu ifade etmek isterim. Eksik bir şey söyleyebilirsiniz, fazla bir şey söyleyebilirsiniz, bunun hukuksal bir karşılığı vardır ve hepimiz buna tabiyiz.

"22 BİN HAKARET ALDIM" Yanlış söylemeyeyim, 2020 yılında toplam 22 bin hakaret aldım. İstanbul'da suçun önemli olduğu bir mahallede büyüdüm. Sarıgöl Mahallesi dediğiniz zaman belli bir mahalledir. Ben ağza alınmamış küfürler duydum. Hayatımda hiç şey yapamadığım küfürlerle karşı karşıyayım sosyal medyada. Ben İçişleri Bakanı'yım. Böyle bir şey olabilir mi?" "WHATSAPP NEYİN DERDİNE DÜŞTÜ" Sosyal mecralarda her şeyin yapılabileceğini belirten Soylu, "WhatsApp neyin derdine düştü? 'Ben sizin verilerinizi izleme imkanına sahip olabilirim.' derdine niçin düştü? Sadece o değil. Acaba geçmişte bıraktığı izlerden korkmasının sonucu olabilir mi? WhatsApp'ın çözüm dosyalarının kaç milyon dolara dünyada elden ele değiştiğini hepimiz duyuyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bizde yok. Bu bir tekel oluşturuyor ve bu tekel etkili bir sonuç oluşturuyor. Ben bunun bir vesayet oluşturduğu kanaatindeyim. Bu yaşadığımızın da daha işin başı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. KAZA OLMASAYDI YAZICIOĞLU'NUN HELİKOPTERİNE BİNECEKTİ CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili sorularına cevap veren Soylu, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu teknolojik donanım ile o günkü teknolojik donanımın aynı olmadığını dile getirdi.