Bakan Soylu: “Yazılımı kendimize ait insansız hava araçlarını Mayıs ayında devreye alıyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biliyorsunuz ki insansız hava araçlarımız var. Şimdi kendimiz üretiyoruz. Onun altına bir yazılım yaptık, bir aparat taktık. Mayıs ayında devreye alıyoruz. Size sadece şu kadar söylüyorum, eskiden teröristler bazen dağlarda yürürlerdi, şimdi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz’ün seçim ofisi açılışına katılarak, vatandaşlarda hitap etti. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selamlar getirdiğini söyledi. Yıllardır Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinen Bakan Soylu, Türkiye’nin bağımsız ve kalkınan bir ülke olmamasını isteyenlerin çeşitli kumpaslar kurduğunu kaydetti. Bakan Soylu, “’Efendi biziz’ dediler. Türk-Kürt, Alevi-Sunni, başı açık-başı kapalı, laik-dindar bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Hiç geleceğe bakmayalım istediler. Bizi birbirimizi düşürmek istediler. Zengin, güçlü, kudretli bir Türkiye olmasın istediler. Etrafındaki coğrafyaya barış getiren bir Türkiye olmasın istediler. On yıllardır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalıştılar. On yıllardır bunlardan düşmediler. Ekonomik saldırılar yaptılar. Boynumuz bükük, belimiz eğik. Ayaklarımız bacaklarımız, mecalsiz kalsın istediler. Bizden ürktüler. On yıllardır hep bunu yaşadık. Bırakın bu ülkenin İçişleri Bakanını bu ülkenin evladı olarak bu ülkede kardeş olarak, bize yukarıdan aşağıya parmak sallayanlara, bizi köylü ve küçük görenlere söylüyorum: Biz hem iktidarız hem de muktediriz.” ifadelerini kullandı. Türk milletinin yakasından hiçbir zaman düşmediklerini ifade eden Soylu, terörden anarşiye kadar Türk milletiyle uğraştıklarını belirtti.