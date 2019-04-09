Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26, ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66'dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki bir otelde düzenlenen yemekte emniyet personeli, şehit yakınları ve gaziler ile buluştu. Programa, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Masaları tek tek dolaşan Bakan Soylu, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan programda daha sonra Kuran okunarak şehitler için dua edildi. Programda konuşan Bakan Soylu, şehitlik mertebesinin önemine değinerek yakınlarına baş sağlığı diledi. Türkiye'nin 17 yılda büyük bir mesafe aldığını belirten Soylu, özellikle 15 Temmuz'dan sonra güvenlik noktasında çok farklı bir mücadelenin içine girdiklerini ve güvenlikle ilgili bütün meselelerde teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

'PKK BİTME NOKTASINA GELDİ'

Bakan Soylu, her noktada ciddi bir gayret içinde olduklarını, hemen her başlıkta netice aldıklarını belirtti. Terör örgütü PKK'nın bitme noktasına geldiğini söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Sıklıkla ifade ediyorum, dağlarda 700 civarında silahlı terörist kaldı. Mücadele ettiğimiz tüm terör örgütlerinin özellikle lider kadrolarına ciddi darbeler vurduk. DHKP-C'nin Türkiye içinde lider kadrosundan kimse kalmadı. Bütün terör örgütlerinden sadece yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26, ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66’dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir."

'6 BİN 320 KİŞİ TUTUKLANDI'

Uyuşturucuyla başarılı bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir. 2017'de 21 bin 408, 2018'de 23 bin 134 tutuklama gerçekleştirdik. 2017-2018 arasında operasyon sayımızı yüzde 25 oranında artırdık. Uyuşturucu tacirlerinden torbacısına kadar ciddi bir saha baskısı uyguladık" dedi.

'29 BİN 962 METRUK BİNAYI YIKTIK'

Uyuşturucunun gençlere ulaşmasını da zorlaştırdıklarını ifade eden Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör ve düzensiz göçle mücadelemiz de eş zamanlı olarak uyuşturucu meselesinde tesir gösterdi. Sadece maddenin gelişini değil, kullanım alanlarını da denetlemeye çalıştık. Özellikle metruk binalara hassasiyet gösterdik. 2018 yılında 59 bin 367 metruk bina tespit edilmişti, bunların 29 bin 962'sini yıktık, 8 bin 46'sı için de yıkım kararı aldık. Tüm bu gayretlerimiz neticesinde 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümleri 2018 itibarıyla 491'e çekmeyi başardık. Ayrıca teröre giden uyuşturucu paralarında da önemli ölçüde azalış elde ettik. Mesela asayiş noktasında, hem mevcut polislerimizin gayreti, hem de sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden ihya ettiğimiz çarşı ve mahalle bekçilerimizle beraber genel asayiş ve hırsızlık olaylarında önemli düşüşler elde ettik. Ankara'da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017 ortalaması 30'du, geçtiğimiz mart ayında 6,5'a kadar düştü. Türkiye genelinde ise 2017 günlük ortalaması 281'di, mart ayı itibarıyla günlük ortalamamız 181'e düşmüştür."

'744 HAYAT KURTARDIK'

Trafikle ilgili alınan önlemlere de dikkat çeken Bakan Soylu, "Yine çok önemli başarı elde ettiğimiz bir alan, trafik güvenliğidir. 1 Ocak ve 7 Nisan arası dönemleri kıyasladığımızda geçen yıla göre ölümlü kaza sayısında yüzde 34, ölü sayısında yüzde 42, yaralı sayısında da yüzde 15 azalış elde ettik. 2018 yılının tamamında ise, 2017 yılına göre trafik kazası sonucu ölümlerde yüzde 10 azalış elde ettik. Sayı olarak ifade edersek 744 hayat kurtardık. Elbette ki yeterli değildir ama önemli bir adımdır, büyük bir rakamdır ve bize doğru istikamette gittiğimizi anlatan bir rakamdır" diye konuştu.