Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 13, 2017 yılından bugüne kadar da toplam 259 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sadece yılbaşından bugüne kadar örgüte katılım 26, ikna edilerek adalete teslim edilen terörist sayısı ise 66'dır. 2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki bir otelde düzenlenen yemekte emniyet personeli, şehit yakınları ve gaziler ile buluştu. Programa, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Masaları tek tek dolaşan Bakan Soylu, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan programda daha sonra Kuran okunarak şehitler için dua edildi. Programda konuşan Bakan Soylu, şehitlik mertebesinin önemine değinerek yakınlarına baş sağlığı diledi. Türkiye'nin 17 yılda büyük bir mesafe aldığını belirten Soylu, özellikle 15 Temmuz'dan sonra güvenlik noktasında çok farklı bir mücadelenin içine girdiklerini ve güvenlikle ilgili bütün meselelerde teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.