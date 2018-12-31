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Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 20:23 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe üs bölgesinde geçirmek üzere ilçeye geldi.

Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Evliya Tepe üs bölgesinde geçirmek üzere ilçeye geldi. Bakan Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra helikopterle üs bölgeye gitti.
Beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte akşam saat 18.30'da Yüsekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Soylu'yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Soylu, ilk olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Yüzbaşı Ersoy Cansu, Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Varlı ve Mustafa Yıldırım ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir süre yaralı askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Bakan Soylu, daha sonra helikopterle yılbaşını askerlerle geçireceği Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde bulunan Evliye Tepe üs bölgesine gitti. Soylu'nun yılbaşını burada görev yapan askerlerle geçireceği belirtildi.

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Bakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecekBakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecekBakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecekBakan Soylu, yılbaşını Yüksekova'da askerlerle geçirecek

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