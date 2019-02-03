Bakan Soylu: Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 01:15 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT EVİNE ZİYARET İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

BAKAN SOYLU'DAN, ŞEHİT EVİNE ZİYARET

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.
Bakan Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, F-16 savaş uçaklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti. Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Soylu, Kaşaltı'nın babası Hüseyin Kaşaltı, annesi Satı Kaşaltı ve aile yakınlarıyla sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi.

Görüntü dökümü:

- Bakan Soylu'nun evden ayrılışı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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