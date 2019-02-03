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Bakan Soylu: Yıllardır şu dizimizi çökertmek istiyorlar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 08:33 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti.

BAKAN SOYLU'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, FETÖ/PDY mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın ailesini ziyaret etti. Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret eden Soylu, Kaşaltı'nın babası Hüseyin, annesi Satı ve aile yakınlarıyla sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi.

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