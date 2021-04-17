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  4. Bakan Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

Bakan Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

17.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.

Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."


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Yunanistan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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