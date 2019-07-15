HABER

Bakan Soylu’dan, ”15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 08:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, ”15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Bakan Soylu’nun şöyle mesajı:“Cuma salâsı değil..

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, ”15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Bakan Soylu’nun şöyle mesajı:
“Cuma salâsı değil.. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salâsıdır?”
Aziz Milletimizin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3. Yılını idraki içindeyiz.
Türkiye’nin 2000”li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırışını hazmedemeyenler; eskiden olduğu gibi bu ülkeyi “millete rağmen” yönetebileceklerini zannedenler; kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçmiştir.
Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri; Türkiye’deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye’yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır.
15 Temmuz gecesi Aziz Milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye’de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur.
Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken, öte yandan 15 Temmuz’u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizi, gazilerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. O geceden sonra yakaladığımız sinerjiyle Türkiye’nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek ve Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmektir.
Bu vesileyle 15 Temmuz’un bütün şehitlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz. Ve o gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan Aziz Milletimizi saygıyla selamlıyoruz.
’Öyleyse bu okunan, Gaza salâsıdır’.”

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Sahil Güvenlik harekete geçti! Ayvalık'ta yakalandılarSahil Güvenlik harekete geçti! Ayvalık'ta yakalandılar
İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımıİmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Emri bizzat Trump verdi! Harekete geçtiler!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz gazisinden tüyleri diken diken eden sözler: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

O geceyi anlattı: 1 ay balkonda tüfeğime sarılarak yattım

'Kızımı bıraktım, eşimle helalleştim ve dışarı çıktım!' 15 Temmuz gecesini böyle anlattı

Gaziyi kurtarmıştı! O geceyi böyle anlattı

Türk savaş uçakları Metina'yı vurdu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Ayvalık’ta 31 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik harekete geçti! Ayvalık'ta yakalandılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

İmamoğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

Görenler telefonuna sarıldı! Bu yatta sadece 36 kişinin kalmasına izin veriliyor

Tam 300 milyon dolar! Dünyada sadece 30 tane var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.