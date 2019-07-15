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Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' mesajında,  "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' mesajında, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır" dedi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3’üncü yılının idraki içinde olunduğunu bildirdi. Soylu, Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırısını hazmedemeyenlerin iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçtiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri; Türkiye’deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye’yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye’de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur."

Bakan Soylu, 15 Temmuz'un unutturulmaması ve şehitleri, gazileri gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydederek, "O geceden sonra yakaladığımız sinerjiyle Türkiye'nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek ve Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmektir. Bu vesileyle 15 Temmuz'un bütün şehitlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz. Ve o gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz."

ANKARA, (DHA)

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