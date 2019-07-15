Bakan Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' mesajında, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır" dedi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3’üncü yılının idraki içinde olunduğunu bildirdi. Soylu, Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırısını hazmedemeyenlerin iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçtiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri; Türkiye’deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye’yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye’de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur."