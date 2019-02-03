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Bakan Soylu’dan 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar’ın ailesine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar’ın ailesini ziyaret etti.Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan bomba sonucu şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar’ın Etimesgut ilçesinde ikamet eden eşi ve çocuklarını ziyaret etti.

Bakan Soylu’dan 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar’ın ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar’ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16 savaş uçaklarından Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan bomba sonucu şehit olan özel harekat polisi Mehmet Akif Sancar’ın Etimesgut ilçesinde ikamet eden eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okundu ve şehit için dua edildi. Aile ile bir müddet sohbet eden Soylu, şehidin oğluna bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Annesinin isteğiyle polis olan şehit Sancar, İzmir’de polislik okulunu okumasının ardından Balıkesir’de özel harekata girdi. Güneydoğu’da ilk görev yeri Tunceli olan Sancar, Iğdır, Ankara ve Şırnak’ta görev yaptı. İki kızı ve bir oğlu olan Sancar, şehit olduğunda 45 yaşındaydı. FETÖ’cü darbe girişimi sırasında istirahatte olan Sancar, göreve çağrılması üzerine ailesiyle vedalaşacak vakit bile bulamadan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına gitti. Sancar, saat 23.57’de eşiyle yaptığı görüşmeden 6 dakika sonra FETÖ’cü F-16 pilotlarınca atılan bomba nedeniyle şehit oldu.

Bakan Soylu’dan 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar’ın ailesine ziyaret

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