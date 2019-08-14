HABER

Bakan Soylu’dan 18. yıl paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Üyesi olmak bile şeref.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Üyesi olmak bile şeref. Hep 18 yaşında kal AK Parti. Teşekkürler, rotası ‘Büyük Türkiye’ olan Kaptan. Teşekkürler, gelecek on yılların hazırlayıcısı, teşekkürler Başkan” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti’yi 18 yıldır diğer partilerden ayıran özelliği, geçmişte yaptıklarıyla yetinip o mirasa teslim olmamasıdır. Attığı her adım, geçmişte açtığı yolu genişletmektedir. Türkiye fikri, Türkiye duruşu ve Türkiye farkı, Türkiye’nin büyük politikalarını oluşturmuştur. Orta yaş ve üstü, farklı fikirlere sahip olsalar da AK Parti’yi anlıyorlar, tasvip eden de etmeyen de yaptıklarını biliyor ve yaşıyorlar. Gençler de, AK Parti’yi duruş ve talepleriyle sürekli zinde, yeni ve gelecek için hazır tutmaya zorluyor. AK Parti’nin 18 yıllık varlığı, demokrasinin tüm cilveleriyle karşılaşsa da demokrasiyi bizatihi yaşatıyor. En önemlisi, rakiplerinin varlığını, kazanma hissini, enerjisini, rekabet eden demokrasiyi ayakta tutuyor. AK Parti; 18 yıllık varlığında siyasetin ve uzun dönemlerin hastalığı popülizme teslim olmamıştır. AK Parti; lideriyle, kurucu aklıyla, yol haritası ile belki de demokrasimizin ve siyasi kişiliklerin travmalarını ve korkularını yenmiştir. 18 yılda darbeye, vesayete, prangaya, parmak sallamaya, had bildirenlere boyun eğmedi, prim vermedi. 18 yılı sınırlarımızın dışına taşıdı. Dünden daha özgür, dünden daha bağımsız, dünden daha öz güvenli ve daha güçlü Türkiye için teşekkürler AK Parti. Üyesi olmak bile şeref. Hep 18 yaşında kal AK Parti. Teşekkürler, rotası ‘Büyük Türkiye’ olan Kaptan. Teşekkürler, gelecek on yılların hazırlayıcısı, teşekkürler Başkan.”

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdilerAK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler
Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştıErdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan böyle seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP lideri Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.