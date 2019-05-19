HABER

Bakan Soylu'dan 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Dağlarında hiçbir terör unsurunun kalmadığı bir Türkiye'ye Samsun'daki ilk adım kadar yakınız" - "Gençlerinin alın teri ve şehit kanıyla kurulmuş bu ülkede, gençlerimiz için çalışmaya ve kuruluş hedeflerimizle, mazimizden güç alarak varlığımızı yarınlara taşımaya devam ediyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarında hiçbir terör unsurunun kalmadığı bir Türkiye'ye Samsun'daki ilk adım kadar yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Türk milletinin tarih sahnesindeki varlığının en sıkıntılı günlerinden birinde, Samsun'da atılan ilk adımın, sadece bir milletin kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda dünyanın sömürgeci güçlerine karşı mazlumların mücadelesinin de ilham kaynağı olduğunu" belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının tam 100 yıl önce attığı o ilk adımın, bugün hem Türk milletine hem dünyaya ilham vermeye devam ettiğini vurgulayan Soylu, kurtuluş mücadelesi sonucunda göndere çekilen ay yıldızlı bayrağın, bir asırdır bu ilhamla dalgalandığına, o günün sömürge milletlerinden pek çoğunun da Samsun'daki o ilk adım ve sonrasında verilen mücadele örnek alınarak bağımsızlıklarına kavuştuğuna işaret etti.

Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs ve devamındaki Kurtuluş Savaşı bir gençlik hareketidir, gençler için, gençlerden kuvvet almıştır. Bugün de ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve dünya mazlumlarının umudu olması için attığımız her adımda, gençlerimizin kabiliyeti, bilgisi, alın teri ve inancı yatmaktadır. Bugün gençlerimizi hedef alan terör ve uyuşturucuyla mücadelemizde kullandığımız yerli üretim insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, silahlarımız, gerek kullandığımız gerekse dünya piyasasına ihraç ettiğimiz yerli yazılımlarımız, yine gençlerimizin elinden ve zihninden çıkmaktadır. Ve biz biliyoruz ki köklü medeniyetinden güç alan gençliğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice yüzyıllar boyunca dalgalandırmaya muvaffak olacaktır.

Dağlarında hiçbir terör unsurunun kalmadığı bir Türkiye'ye Samsun'daki ilk adım kadar yakınız. Dünyayı saran uyuşturucu belasıyla da tartışmasız şekilde dünyada en yoğun ve en başarılı mücadeleyi veren ülkeyiz. Ezcümle, gençlerinin alın teri ve şehit kanıyla kurulmuş bu ülkede gençlerimiz için çalışmaya ve kuruluş hedeflerimizle, mazimizden güç alarak varlığımızı yarınlara taşımaya devam ediyoruz."

Türk milletinin ve bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik eden Soylu, başta ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda mücadele eden bütün geçmiş büyükleri, gazileri, bu ülkeyi savunurken şehadet şerbetini içmiş tüm gençleri, rahmet ve şükranla andı.

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
Yer sofrasında bir kadın kaymakamYer sofrasında bir kadın kaymakam
Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyorKars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.