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Bakan Soylu’dan 29 Ekim mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Cumhuriyetin kuruluşunun 96.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebeti ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram mesajı yayınladı. Soylu mesajında, "Aziz milletimizin tamamına verilmiş, her bir ferdinin göğsünde taşıdığı bir İstiklâl Madalyası’nın, Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünün idraki içindeyiz. Büyük fedakârlıklar neticesinde kurulmuş olan, 2200 Yıllık devlet geleneğimizin son halkası güzel cumhuriyetimizin, sadece bize ait bir başarı olmasının yanı sıra dünyaya ait bir kazanım olduğu, dün olduğu gibi bugün yaşanan hadiseler de açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Mazlumlara örnek mücadele
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarının bu büyük mücadelesinin pek çok mazlum millet tarafından örnek olduğunu belirten Soylu, "Bu mazlum milletler emperyalizme baş kaldırmış, bağımsızlıklarını elde etmiş, kendilerini sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtarmıştır. Bugün de kendisini radikalizmin arkasına gizleyen emperyalizme karşı en onurlu ve tavizsiz mücadeleyi veren ülke, yine Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dün bağımsızlık için feda-i can eden atalarının yolundan giden evlatları, bugün dünyayı terörle yönetmek isteyenlere karşı en büyük direnişi sergilemektedir. Dün Çanakkale önlerinden zamanın egemen güçlerini geri püskürten atalarının yolundan giden evlatları, bugün de dünün egemen güçlerinin vekalet verdiği terör örgütlerini, hem içimizden hem de güney sınırımızın altından temizlemektedir. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün verdiğimiz mücadele, ilhamını geçmişimizden, geçişimizde zulmü ve zalime karşı verdiğimiz mücadeleden almaktadır. İnanıyorum ki aziz milletimizin bizlerden sonra gelecek olan nesilleri, aynı kaynaktan ilham almaya devam edecektir. Bu vesileyle, başta güzel cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, tarihimizin bu en büyük eserine emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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