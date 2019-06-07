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Bakan Soylu’dan Akşener’e ’VIP’ yanıtı: "Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 20:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun VIP’e alınmamasına ilişkin açıklama yapan Meral Akşener’e, “Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun VIP’e alınmamasına ilişkin açıklama yapan Meral Akşener’e, “Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın. Sen devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklar ile bu görevi yapar bilmiyor musun?” diyerek yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Programda Bakan Soylu’nun yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Programda konuşan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da VIP salonuna alınmamasına ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e cevap verdi. Bakan Soylu, “(İmamoğlu) Geldi, söylediği söz şu ‘bu vali bir it’. Ne oldu o güzel güzel güzel pıtırcıklar, o kucaklamalar. Sen Selahattin Demirtaş’a güzellemeler methiyeler dizeceksin, bu devletin valisine it diyeceksin. Ben dün Meral Akşener’in de ifadesini okudum. Meral Akşener de konuşma yapmış. Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın. Sen devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklar ile bu görevi yapar bilmiyor musun? Vali kafasına göre iş yapamaz. Ama bir valiye birisi it diyecek, sen onu hiç tenkit etmeyeceksin, döneceksin valiyi tenkit edeceksin. Yazıklar olsun” dedi.

“Hamile kadını öldürüyorlar, ne yapacağız, sınırlarımızı mı kapatacağız”
Türkiye’deki mülteciler hakkında da konuşan Soylu, Suriyeli vatandaşların geri dönebilecekleri bir memleketi olmadığını söyleyerek, “Bu adamların geri dönebilecekleri bir memleketi yok. Geri dönenleri biz döndürüyoruz zaten. 331 bin kişi geri dönüş yaptı. Bunlarla biz aynı sancak altında 450 yıl beraber yaşadık. Kadına tecavüz ediyorlar. Hamile kadını öldürüyorlar, ne yapacağız, sınırlarımızı mı kapatacağız. Bak şimdi 75 bin kişi hareketlendi, oradan buraya almıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde kamp kuruyoruz onlara” şeklinde konuştu.

“Bizim yapmamız gereken hırsızlığa, arsızlığa karışan varsa bunları kendi ülkelerine deport etmek”
İstanbul’a ilk önce Karadenizlilerin geldiğini ifade eden Bakan Soylu, “En ağır işte Karadenizliler çalıştı. Sonra bizimkiler asortikliğe kaçıp 2 çocuk falan yapmaya başladılar. Sonra Kürtler geldiler onlar bu sefer ağır işlerde çalışmaya başladılar. Onlar da asortikliğe kaçtılar. Şimdi Suriyeliler Afganlar. Bu üretimi bunlar yapıyorlar. Bizim yapmamız gereken ne, hırsızlığa, arsızlığa karışan varsa bunları kendi ülkelerine deport ediyoruz, uluslararası kurallar açısından yasak olmasına rağmen risk alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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