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Bakan Soylu’dan Arnavut Çevik Kuvvet polislerine eğitim talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Özel Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Özel Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Çevik Kuvvet polislerinin eğitimi konusunda talep gelmesi üzerine Soylu, Arnavut Çevik Kuvvet polislerinin eğitiminin Türkiye’de verilmesi hususunda yetkililere talimat verdi.

Resmi ziyaretler kapsamında Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Özel Harekat Merkezi’ne gelen Soylu’ya Arnavut İçişleri Bakanı Sander Lleshaj eşlik etti. Ziyarette Soylu’ya Özel Harekat Merkezi hakkında bilgi verildi. Çevik Kuvvet polislerinin eğitimi konusunda talep gelmesi üzerine Soylu, 400-500 Arnavut Çevik Kuvvet polisinin eğitiminin Türkiye’de verilmesi hususunda talimat verdi. Bu kararı memnuniyetle karşılayan Lleshaj, Bakan Soylu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“15 Temmuz Demokrasi Parkı’nı ziyaret etti”
Daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisini ziyaret eden Soylu’ya TİKA Arnavutluk Koordinatörü Necip Özay Özütok tarafından faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015’te temeli atılan ve inşaatı devam eden Namazgah Camisi ile 2018’den bu yana TİKA tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Ethem Bey Camisi’nde incelemelerde bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nı da ziyaret eden Soylu, 15 Temmuz Şehitler Kitabesi’ne karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

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