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Bakan Soylu’dan Bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ramazan Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajında, tatlı heyecanı, kendine ait koşturmacası ve yüzyılımızın ihtiyaç duyduğu insani değerleri tekrar hatırlatan duygudaşlığıyla, bir Ramazan ayını daha tamamlayarak Ramazan Bayramı’na ulaşıldığını belirterek, "Modern dünyanın terör, şiddet ve göç eksenli mevcut halinde Ramazan ayı, dini vecibeler bütünü olmanın ötesine geçmiş ve insanlık için çöldeki bir vaha gibi, manevi bir ihtiyaç halini almıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ramazan Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajında, tatlı heyecanı, kendine ait koşturmacası ve yüzyılımızın ihtiyaç duyduğu insani değerleri tekrar hatırlatan duygudaşlığıyla, bir Ramazan ayını daha tamamlayarak Ramazan Bayramı’na ulaşıldığını belirterek, "Modern dünyanın terör, şiddet ve göç eksenli mevcut halinde Ramazan ayı, dini vecibeler bütünü olmanın ötesine geçmiş ve insanlık için çöldeki bir vaha gibi, manevi bir ihtiyaç halini almıştır. Bu özel ve anlamlı zaman dilimini, ruhuna yakışır şekilde mutluluk ve huzurla noktalamak, güzel bir bayram sevinciyle taçlandırmak elbette ki hepimizin arzusudur. Yıllardır bayram tatillerine gidiş ve dönüşlerde yaşanan kazalar, maalesef bu sevincimize engel olmakta ve Aziz Milletimize tarifsiz acılar yaşatmaktadır" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu bayram tatili öncesinde de trafik güvenliğini temin etmek için bir dizi önlem aldıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "31 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında karayolu güvenliğini sağlamak üzere toplam 101 bin 223 Trafik Ekibi/Timi ve 184 Bin 825 personel görevlendirdik. Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların en yoğun yaşandığı 18 ildeki 28 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirdik. Ayrıca bu ekipleri denetlemek için de emniyet ve jandarma birimlerimizden denetleme ekipleri oluşturduk. Bin 520 yolcu otobüsüne, yolcu gibi habersiz olarak binecek ve denetim yapacak sivil elemanlar belirledik. Keza şehirler arası yolcu terminallerinde de firmaları, şoförleri, araçları ve takometreleri denetlemek üzere hazırlık yaptık ve uygulamaya başladık. Ayrıca helikopterle ve drone’larla da havadan denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle aşırı hız ve yorgunluk kaynaklı kazaların önlenmesi, emniyet kemeri kullanımının arttırılması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Şehirlerarası otobüslerde ve binek araçların arka koltuklarındaki yolcuların da emniyet kemeri takması konusunda uyarılar yapıyoruz. Ayrıca sıkışık trafikten çıktıktan sonra yüksek hızla araç kullanmanın önüne geçmek için de gerekli denetim tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün iletişim kanallarını, bütün personel ve araç kapasitemizi, farkındalık oluşturacak bütün yöntemleri kullanıyoruz. Kampanyalar yapıyoruz. Ciddi bir mesai harcıyoruz. Bütün amacımız, bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi içindir. Bütün gayretimiz basit hatalarla, küçük dikkatsizliklerle, gereksiz bir aceleyle hayatların sönmemesi içindir. Ancak bizler hangi tedbiri alırsak alalım, trafikte acıların yaşanmadığı bir bayram yaşayabilmek vatandaşlarımızın dikkatine ve kurallara uymasına bağlıdır. Trafik için teyakkuz halindeyiz ve bütün vatandaşlarımızı, sürücülerimizi buna katkı koymaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, aziz milletimizin her ferdinin; vatan nöbeti beklediği için bayramı ailesinden uzakta geçirmek zorunda olan polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, karaya bile ayak basamayan sahil güvenlik personelimizin; büyük bir ailenin ferdi olduğumuz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

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