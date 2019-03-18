İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Çanakkale’den sadece bir zaferle dönmedik. Bugün terörle mücadelemizdeki sarsılmaz cesaretimiz ve kararlılığımız, göçü yönetirken kullandığımız merhamet ve vicdanımız, 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren vatan aşkımız, 104 yıl önceden bize miras kalan Çanakkale ruhunun eseridir." ifadesini kullandı.

Soylu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soylu mesajında, etkileri hem yaşandığı savaş meydanlarının hem de yaşandığı yüzyılın dışına taşan ve kendinden sonra gelenlere sadece bir vatan değil "Çanakkale ruhu"nu miras bırakan bir zaferin 104. yıl dönümünün idraki içerisinde belirtti.

Çanakkale Zaferi’ni değerli kılanın, sadece Seyit Onbaşı’nın, Mehmet Çavuş’un, Nusrat Mayın Gemisi’nin ve binlerce kahramanın gösterdikleri cesaret ve maharet olmadığının altını çizen Soylu, mesajında "Çanakkale Savaşı’nı asıl değerli kılan, dünyada zulmün, kaba kuvvetin merhamet ve iman karşısında her zaman yenileceğinin dünyaya haykırılmış olmasıdır." ifadesine yer verdi. Soylu, şunları kaydetti: