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Bakan Soylu’dan CHP’li Erkek’e sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini telefonla aradıklarını iddiasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi’nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini telefonla aradıklarını iddiasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi’nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız. Bu yöntemle bir Başbakan ve iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK’yı baskı altına almaya çalışan CHP’nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum" ifadesini kullandı.

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