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Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli’de deprem bölgesine gelerek afetzedelerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli’de deprem bölgesine gelerek afetzedelerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Bakan Soylu, "Bizim usulümüzü burada da devam ettireceğiz. Evinin bulunduğu alanda evini yaptırmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız. Diğer tarafta ’ben başka bir yerde istiyorum’ diyen olursa ona yönelik de depremle ilgili konutlarımızı diğer noktalarda gerçekleştirdiğimiz gibi acilen gerçekleştireceğiz" dedi.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dün sabah 09.34’te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan depremin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. İlk olarak depremin etkili olduğu ve 15 evin yıkılıp, 20 evin hasar gördüğü Ucarı Mahallesi’ne gelen Bakan Soylu, Kızılay ve AFAD ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler aldı, vatandaşlara ikram edilen yiyecek ve içecekleri de yerinde inceledi. Ardından afet bölgesine geçen Soylu, evleri yıkılan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Depremin büyüklüğüne işaret eden Bakan Soylu, "7 mahallede çok şiddetli hissedilen ama diğer alanlarda da ciddi bir şekilde etkisi olan bir deprem gerçekleşti. Onun akabinde de yaklaşık 453 artçı deprem oldu. Bu depremlerin 4.8 büyüklüğünde olanı da var. 6’sı da 4’ün üzerinde" dedi.

"155’i ağır, toplam 355 ev hasarlı"
Deprem sonrası kamu kurum ve kuruluşların bölgede hasar tespitine hemen başladığını ifade eden Soylu, "155’i ağır, toplam 355 ev hasarlı. Diğerlerinde orta hasar ve az hasarlı. Hasar gerçekleşen evlerin yüzde 99’u kerpiç evler. 600’e yakın çadır dağıtıldı. Psikolojik olarak etkilendiği için vatandaşlarımız evlerine çok girmek istemiyorlar. Bu konuda bütün çadır talepleri de karşılandı. Mart ayındayız, havanın serinliği esas itibariyle göz önüne alınarak arkadaşlarımız bütün ihtiyaçları karşılamak için seferberler" diye konuştu.

"Sizi çadırlarda çok fazla bekletmeyeceğiz"
Bakan Soylu, her afette gerçekleştirdikleri usulün Acıpayam’da da olacağına vurgu yaparak, evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Soylu, "Bizim usulümüzü burada da devam ettireceğiz. Evinin bulunduğu alanda evini yaptırmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız. Diğer tarafta ’ben başka bir yerde istiyorum’ diyen olursa ona yönelik de depremle ilgili konutlarımızı diğer noktalarda gerçekleştirdiğimiz gibi acilen gerçekleştireceğiz. Şu anda bütün tespitler yapıldı, arkadaşlarımız ortak bir çalışma gerçekleştiriyorlar. En yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgeye geldiğini aktaran Soylu, hiçbir eksikliğin ve mağduriyet yaşanmaması açısından gerekenlerin yapılacağını söyledi.
Konuşması sırasında yaşadıkları korku dolu anları anlatan afetzedeye, "Tedbirli olmak lazım, çadırlarda bulunmak lazım. Evlere girmememiz gerekiyor" tavsiyesinde bulunan Bakan Soylu, ardından bölgeden ayrıldı.

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