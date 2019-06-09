Bakan Soylu'dan dernek ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'deki dernekleri ziyaret etti.

Bakan Soylu, Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Afşin Büyüktatlı Kasabası Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği, Kahramanmaraş Elbistan ve Çevre Köyleri Yardımlaşma, Dayanışma Kültür Derneği ile Malkoçoğlu Trabzonlular Derneğine ziyarette bulundu.

Soylu, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Afşin Büyüktatlı Kasabası Yardımlaşma ve Yaşatma Derneğini ziyaretinde, hayatını kaybeden Büyüktatlı beldesinden Ahmet Yanar'ın ailesine başsağlığı diledi. Yanar için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Derneğin ziyaret defterine anı yazıp imza atan Soylu, çıkışta vatandaşlarla selamlaştı.

Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekilen Bakan Soylu, esnafla selamlaştıktan sonra Malkoçoğlu Mahallesi'nden ayrıldı.

