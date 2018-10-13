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Bakan Soylu'dan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Bakan Soylu'dan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretinde Bakan Soylu ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve yardımcıları karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Soylu, Müdürlük makamında Güzeloğlu ve Aslan ile görüştü.

Daha sonra düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Güzeloğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çiçek, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile il emniyet müdür yardımcıları ve il emniyet şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, Soylu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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