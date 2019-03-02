Bakan Soylu’dan Diyarbakır’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında geldiği Diyarbakır’da Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurbanlıkların kesildiği ziyaret programında yaklaşık 2 bin polis Bakan Soylu’yu selamladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindeki protokol, Diyarbakır’daki seçim çalışmalarının ardından gece saatlerinde Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Okunan dualarla birlikte kurban kesimi gerçekleşti. Kurban kesiminin ardından Bakan Soylu polislerle bir araya geldi.

Türk polisinin üzerine düştüğü her meseleyi başarabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu söyleyen Bakan Soylu, hala kaseti başa sarmak isteyenlerin olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu, "Şehirde eşkıyayla mücadele etmekte, asayişi ve huzuru temin edebilmek için büyük bir caba sarf etmekte, dağları da teröriste zindan etmektedir. Bugün Diyarbakır’da huzur var, bu huzurun en büyük teminini sizler ortaya koyuyorsunuz. İnsanların yüzü gülüyor, ben insanların yüzüne bakınca anlarım. Sorduğum zaman huzur var mı diye herkes huzur var diyor. Allah’a hamd olsun bunları sizler sağladınız. Bazılarınız ailelerinizle berabersiniz, bazılarınız da değilsiniz. Anne ve babalarınızı özlüyorsunuz. Bazılarınızın çocukları burada bazılarınızın değil, bazılarınız evlenmeye fırsat bulamadınız, bazılarınızda evli. Sizin de bir hayatınız olduğunu ve bu hayatınızın bizim için çok kıymetli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bunu rahatlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yıllardır ülkemize oynanan bu oyunlara hep birlikte büyük bir dur demenin zamanıdır, bunu birlikte yapacağız. Çünkü bu coğrafya bizden sonra gelecek nesillerimizin çok daha rahat yaşayabileceği bizim iddialarımızı bütün dünyaya taşıyabileceği bir coğrafya olmalıdır. Diyarbakır güzel bir şehirdir ama bu şehri terör örgütü kendi hanesine kazandırmak için her türlü kalleşliği, ahlaksızlığı ve her türlü fitneyi ortaya koymaktadır" dedi.