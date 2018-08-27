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Bakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.

Bakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 31 Temmuz'da yayımlanan genelge sonrasında, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor. Soylu'lu yayımladığı genelgede, ''Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim'' ifadelerine yer verildi. Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp, birimlerin girişine asıyor.

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesi

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