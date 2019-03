Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (3)

AĞRI'DA AÇILIŞ VE MİTİNGE KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde düzenlenen mitingin ardından helikopterle Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'deki toplu açılış töreni ve mitinge kaldı. AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan için oy isteyen Süleyman Soylu, "İçimi dökmeye geldim. Hani bazen içini dökmek istersinde ananın sinesine başını koyarsın ya bazen bir sevincini paylaşmak istersin. Bazen bir başarını, heyacanını paylaşmak istersin. Yine ananınız o sıcak sinesine başınızı koyarsınız. Ben de sinenize başımı koymaya geldim. On yıllardır sıkıntı çekiyoruz. Bu coğrafyada, bir taraftan darbeler, her 10 yılda bir, bir taraftan ekonomik saldırılar, bir taraftan değerlerimize, kutsallarımıza el uzatmalar. Bir taraftan her birimizi hakir görmeler, küçük görmeler. Diğer taraftan bu ülkenin ilerlememesi için, zenginleşmemesi için bu ülkenin önüne koyulan engeller, anarşizm, terörizm, yüzde 8'lik gecelik faizler, hastanelerde yoksun kalmalar, kendi devletin arabasına mazot, benzin alamayan bir devletten, 500 milyon dolar para için emeklilerin maaşını ödeyebilmek için IMF'nin kapısına giden bir Türkiye'ye kadar çok zorluklar çektik. Bu millet çok zorluklar çekti. Bu ülkede bir başbakan, bakanlar asıldı. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe yapıldı" dedi. 'DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI' Terör örgütünün bitme noktasına geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın artık milletinin huzurunu bozamayacağını vurguladı. Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütü PKK artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak. Bu milleti yoksunlaştıramayacak. Burada bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum, bu ülkenin içişleri bakanı olarak söylüyorum. Türkiye bu konudaki en güçlü zamanını yaşamaktadır. Şimdi hep birlikte geleceğe, yarınlara adım atalım, geleceğimizi birlikte kucaklayalım. Buna ihtiyacımız var, gerisini bize bırakın. Hiç endişe etmeyin. Siz terör varmış, yokmuş bunlarla ilgilenmeyin, bu bizim işimiz. Biz bu milletimize yıllardan beri yoksunluk çektirenlere, bu milleti birbirine düşürmeye çalışanların burnundan fitil fitil getirmesini biliriz. Bize inanın, güvenin. Sabah Eruh'taydık, bir kültür ve sanat merkezi açtık. İçerisinde saz, mandolin, keman, çalan çocuklar var. Bir tarafta Kuran'ı Kerim el sanatları işleyen, resim yapan kızlar var. Bunlar bizim çocuklarımız, bu çocukların eline kalaşnikof verip, bunları terörist yapmak, bunları kendi ailelerinden koparmak analarının babalarının sevgilerinden uzaklaştırmak buna müsaade etmemiz mümkün değildir. İddiamız şudur; buralarda huzur olursa iş alanları açılacak, turizm gelişecek. Terör bittiği andan itibaren, tamamen terörü tasfiye ettiğimiz anda PKK'nın kökünü kazıdığımız anda hayvancılık konusunda Türkiye'nin önünü kimse alamaz. Biz güçlü, kuvvetli, kudretli, zengin olacağız. Sözümüzü dünyaya hüküm olarak geçireceğiz inşallah. Hiç endişe etmeyin terör örgütünün sonunu getiriyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı. Başka bir şey daha söyleyeyim çok önemli bir şey. Bu ülkede tam tersi oluyordu. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayısına geldik 2018'de. 136 terörist ancak 2018'de dağa katıldı. Peki kaç kişi teslim oldu? 450. Bakın bunun 170'ini aileleri ile beraber irtibat kurularak, dağdan ikna edilerek getirildi adalete teslim edildi. Yani terör örgütünün insanlarımızı ikna etmesinden çok daha fazla onun içerisindekileri biz ikna ederek ailelerle beraber adalete teslim ettik. Terör örgütünü söküyoruz hiç endişe etmeyin. Ağrı'yı bundan 10-25 yıl sonra gelecek nesiller öyle bir Ağrı'da yaşayacaklarki sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun cazibe merkezi olacak. Bizim ufkumuz aklımızı Kandil'e sıkıştıracak kadar küçük değildir. Bizim ufkumuz aklımızı dünyayla bütünleştirecek kadardır." Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)