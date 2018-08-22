Bakan Soylu'dan Gümüşhane'deki operasyona ilişkin değerlendirme

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Karadeniz Bölgesi'nde teröre karşı başarılı bir mücadele verdiğini belirterek, "Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir sözde liderini almışlardı. Şimdi yine insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listede bulunan bir teröristi etkisiz hale getirdiler." dedi.
Bakan Soylu AK Parti Fatih ilçe Başkanlığı’nda katıldığı bayramlaşma töreninde, güvenlik güçlerinin jandarma ve polisiyle teröre karşı başarıyla mücadele ettiğini söyledi.
Gümüşhane'de gerçekleştirilen ve biri "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olmak üzere iki teröristin ölü ele geçirildiği operasyona ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:
"Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir sözde liderini almışlardı. Şimdi yine kırmızı listede bulunan, yine insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber etkisiz hale getirdiler. Bu liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin, bunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz."
- İstanbul'a 800 narkotik polisi
"İstanbul dünyanın en huzurlu ve en güvenli metropolü haline gelmektedir. Türkiye'miz dünyanın en güvenli ülkesi haline gelmektedir." diyen Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de şunları kaydetti:
"İstanbul'da toplam 370 narkotik polisi vardı, bir batında İstanbul'a 800 narkotik polisi verdik. Şimdi göreve başladılar. Bir taraftan asayişle, bir taraftan huzurla, bir taraftan terörle ama illaki uyuşturucuyla mücadelede ortaya koymuş olduğumuz adımımızı devam ettiriyoruz. Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 11 bin 700 kişi uyuşturucudan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buradaki gayretimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hep birlikte ortaya koyacağız. Merak etmeyin, siyasal, iktidar, millet ve devlet gücümüz giderek artmaktadır."
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