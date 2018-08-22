HABER

Bakan Soylu'dan Gümüşhane'deki operasyona ilişkin değerlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Güvenlik güçleri) Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir sözde liderini almışlardı. Şimdi yine insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listede bulunan bir teröristi etkisiz hale getirdiler" - "Bu liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin, bunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin Karadeniz Bölgesi'nde teröre karşı başarılı bir mücadele verdiğini belirterek, "Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir sözde liderini almışlardı. Şimdi yine insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listede bulunan bir teröristi etkisiz hale getirdiler." dedi.

Bakan Soylu AK Parti Fatih ilçe Başkanlığı’nda katıldığı bayramlaşma töreninde, güvenlik güçlerinin jandarma ve polisiyle teröre karşı başarıyla mücadele ettiğini söyledi.

Gümüşhane'de gerçekleştirilen ve biri "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olmak üzere iki teröristin ölü ele geçirildiği operasyona ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:

"Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir sözde liderini almışlardı. Şimdi yine kırmızı listede bulunan, yine insanlarımızın canını yakabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber etkisiz hale getirdiler. Bu liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin, bunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz."

- İstanbul'a 800 narkotik polisi

"İstanbul dünyanın en huzurlu ve en güvenli metropolü haline gelmektedir. Türkiye'miz dünyanın en güvenli ülkesi haline gelmektedir." diyen Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de şunları kaydetti:

"İstanbul'da toplam 370 narkotik polisi vardı, bir batında İstanbul'a 800 narkotik polisi verdik. Şimdi göreve başladılar. Bir taraftan asayişle, bir taraftan huzurla, bir taraftan terörle ama illaki uyuşturucuyla mücadelede ortaya koymuş olduğumuz adımımızı devam ettiriyoruz. Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 11 bin 700 kişi uyuşturucudan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buradaki gayretimizi, birliğimizi, beraberliğimizi hep birlikte ortaya koyacağız. Merak etmeyin, siyasal, iktidar, millet ve devlet gücümüz giderek artmaktadır."

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Türk hacıların kurbanları mağdurlara ulaşıyorTürk hacıların kurbanları mağdurlara ulaşıyor
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdumAnneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.