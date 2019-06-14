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Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız, geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" dedi.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız, geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" dedi.
Bakan Soylu, mesajında, 180 yıl umut olmanın, güvenilir olmanın ve 180 yılı gururla, kahramanlıkla, fedakârlıkla ve millete adanmış hayatlarla doldurmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Soylu, "Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığımızın 180’inci kuruluş yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve gurunu taşıyoruz. 3 bin metre yükseklikteki dağlardan güney sahillerimizdeki plajlarımıza kadar her yerde devriye atan; terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
'JANDARMAMIZ TEKNOLOJİK AVANTAJINI SAHAYA YANSITMAKTADIR'
Jandarma'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya konulan 'Terörle topyekûn mücadele' stratejisi çerçevesinde gösterdiği başarı ve kararlılıkla her türlü takdiri hak ettiğini ifade eden Soylu, teşkilatın tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milli savunma sanayi ürünlerini kullanma noktasında ortaya koyduğu irade ve destekle Atak Helikopteri, yerli ve milli üretim İHA, SİHA, İKU (İnsanlı Keşif Uçağı), dronelar ve diğer teçhizatları envanterine dahil eden Jandarmamız, gerek yurt içinde gerekse Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerindeki faaliyetlerinde de bu teknolojik avantajını sahaya yansıtmaktadır. Bu vesileyle; 180'inci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

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