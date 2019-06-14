Bakan Soylu'dan, Jandarma'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajında, "Terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız, geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" dedi.

Bakan Soylu, mesajında, 180 yıl umut olmanın, güvenilir olmanın ve 180 yılı gururla, kahramanlıkla, fedakârlıkla ve millete adanmış hayatlarla doldurmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Soylu, "Dünyadaki emsallerine göre kapasitesi, tecrübesi, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla ilk sıralarda yer alan Jandarma Genel Komutanlığımızın 180’inci kuruluş yıldönümünü idrak etmenin heyecan ve gurunu taşıyoruz. 3 bin metre yükseklikteki dağlardan güney sahillerimizdeki plajlarımıza kadar her yerde devriye atan; terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir" ifadelerini kullandı.