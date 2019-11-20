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Bakan Soylu’dan kadrolaşma iddialarına cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta kadrolaşma iddialarına ilişkin, “Bir tane göstersinler bakanlığı bırakırım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta kadrolaşma iddialarına ilişkin, “Bir tane göstersinler bakanlığı bırakırım. Bu sorularınız ile birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor, bu oyuna gelmeyin” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu’ya konuşması sırasında CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bir İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığı ile ‘bakanlığımızda herhangi bir tarikat yoktur, herhangi bir cemaat yoktur’ diyebilir misiniz? İçişleri Bakanlığında Menzil tarikatının çok ciddi kadrolaştığı, tayin-atama yaptırdığı iddiaları var" sorusunu yöneltti. Bakan Soylu, “Bir tane göstersinler bakanlığı bırakırım. Bu sorularınız ile birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor. bu oyuna gelmeyin” diye konuştu.

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