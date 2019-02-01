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Bakan Soylu’dan kahraman Mehmetçik’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari-Van karayolunda görev yapan Mehmetçik’i ziyaret etti.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na uçakla inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra beraberindekilerle Hakkari il merkezine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Bakan Soylu’dan kahraman Mehmetçik’e ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari-Van karayolunda görev yapan Mehmetçik’i ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na uçakla inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra beraberindekilerle Hakkari il merkezine gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Bakan Soylu, il merkezine giderken Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü Jandarma Kontrol-Uygulama Noktasında durdu. Burada görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelen Bakan Soylu, onlarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, daha sonra il merkezine gitmek üzere buradan ayrıldı.

Bakan Soylu’dan kahraman Mehmetçik’e ziyaret

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