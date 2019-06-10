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Bakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece Şubesi’ne tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlarla ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.Bakan Soylu, Küçükçekmece Karadenizliler Derneği ziyareti sırasında Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Başkanı Rafet Orhan ile de kısa bir görüşme yaptı.

Bakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece Şubesi’ne tebrik

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlarla ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.
Bakan Soylu, Küçükçekmece Karadenizliler Derneği ziyareti sırasında Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Başkanı Rafet Orhan ile de kısa bir görüşme yaptı. Bakan Soylu’ya kısa bir brifing veren Başkan Rafet Orhan yapılan çalışmalar ile ilgili Bakan Soylu’ya bilgilendirdi.
Başkan Rafet Orhan ve ekibini tebrik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı olarak her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Tüm Kızılay ailesine sevgi ve muhabbetlerini ileten Bakan Soylu, Başkan Rafet Orhan’a çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.
Görüşme sırasında Türk Kızılay Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet Kişmiroğlu ve Barbaros Baltacı da hazır bulundu.

Bakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece Şubesi’ne tebrik

Bakan Soylu’dan Kızılay Küçükçekmece Şubesi’ne tebrik

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