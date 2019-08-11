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Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Bayram trafiğinde de her geçen yıl, günlük can kaybı ortalamamızda azalışlar elde ettik. Arzumuz bu bayram, elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileriye götürelim, mümkünse hiç kaza haberi almayalım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş olduğuna dikkati çekerek olumlu tabloyu bu bayramda daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını ifade etti.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Mutlu edersek mutlu oluruz" anlayışıyla hazırlanılan, gelenek, inanç ve kardeşliğin güzelliğine dair ne varsa içinde barındıran bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Fakirden, yardıma muhtaç olandan köşe bucak kaçan 21. yüzyıl dünyasının aksine Türk İslam medeniyetinin, değerlerinden aldığı ilhamla tarih boyunca mazlumun yanında olduğunu, ekmeğini paylaştığını ve kapısını açık tuttuğunu kaydeden Soylu, savaştan ve ölümden kaçan binlerce insana kucak açan Türk milletinin, bu vesileyle asaletini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki Kurban Bayramı, paylaşmanın mutluluğunun yanı sıra kavuşmanın, hasreti gidermenin mutluluğuna da vesiledir. Bu noktada en büyük korkumuz, hiç kuşkusuz ki trafik kazası haberleridir. Çok şükür ki son yıllarda tüm vatandaşlarımızla birlikte topyekun bir gayretle, bu noktada önemli kazanımlar elde ettik. 1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Aynı şekilde bayram trafiğinde de her geçen yıl, günlük can kaybı ortalamamızda azalışlar elde ettik.

Arzumuz odur ki bu bayram, elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileriye götürelim, mümkünse hiç kaza haberi almayalım. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda yine tedbirlerimizi aldık. Bayram tatili süresince toplam 116 bin 236 personelimiz trafik denetlemesinde olacak şekilde, planlamamızı yaptık. Özellikle ekiplerimizin görünürlüğünü arttırmaya ve sürücülerimizin dikkatini çekmeye dönük bir anlayışla tüm tedbirlerimizi aldık."

Özellikle emniyet kemeri kullanımında farkındalık oluşturabilmek amacıyla bu bayramda trafik temasını "Kemeriniz Ses Getirsin" olarak belirlediklerini bildiren Soylu, emniyet kemerinin, trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 75 oranında azalttığını anımsattı.

Soylu, emniyet kemeri kullanma alışkanlığını yaygınlaştırmak için bütün vatandaşlardan katkı beklediklerini belirterek aşırı hız, direksiyon başında cep telefonu kullanımı gibi herkesi üzecek hatalar konusunda tüm kamuoyunun dikkatini çekti.

"Bir emniyet kemeri sesi, biraz dikkat... Kavuşmak için bunlar yeter." ifadesini kullanan Soylu, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, herkesin sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kurban bayramı

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