Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş olduğuna dikkati çekerek olumlu tabloyu bu bayramda daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını ifade etti.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Mutlu edersek mutlu oluruz" anlayışıyla hazırlanılan, gelenek, inanç ve kardeşliğin güzelliğine dair ne varsa içinde barındıran bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Fakirden, yardıma muhtaç olandan köşe bucak kaçan 21. yüzyıl dünyasının aksine Türk İslam medeniyetinin, değerlerinden aldığı ilhamla tarih boyunca mazlumun yanında olduğunu, ekmeğini paylaştığını ve kapısını açık tuttuğunu kaydeden Soylu, savaştan ve ölümden kaçan binlerce insana kucak açan Türk milletinin, bu vesileyle asaletini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki Kurban Bayramı, paylaşmanın mutluluğunun yanı sıra kavuşmanın, hasreti gidermenin mutluluğuna da vesiledir. Bu noktada en büyük korkumuz, hiç kuşkusuz ki trafik kazası haberleridir. Çok şükür ki son yıllarda tüm vatandaşlarımızla birlikte topyekun bir gayretle, bu noktada önemli kazanımlar elde ettik. 1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Aynı şekilde bayram trafiğinde de her geçen yıl, günlük can kaybı ortalamamızda azalışlar elde ettik.