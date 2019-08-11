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Bakan Soylu’dan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Arzumuz odur ki, bu bayram, elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileriye götürelim, mümkünse hiç kaza haberi almayalım” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Soylu, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Bu bayram, her yönüyle bize yakışan bir bayramdır. Fakirden, yardıma muhtaç olandan köşe bucak kaçan 21. yüzyıl dünyasının aksine bizim medeniyetimiz, değerlerinden aldığı ilhamla tarih boyunca mazlumun yanında olmuş, ekmeğini paylaşmış, kapısını açık tutmuştur. Savaştan ve ölümden kaçan binlerce insana kucak açan Aziz milletimiz, bu vesileyle asaletini bir kez daha göstermiştir. Elbette ki Kurban Bayramı paylaşmanın mutluluğunun yanı sıra kavuşmanın, hasreti gidermenin mutluluğuna da vesiledir. Bu noktada en büyük korkumuz, hiç kuşkusuz ki trafik kazası haberleridir. Çok şükür ki, son yıllarda tüm vatandaşlarımızla birlikte topyekun bir gayretle bu noktada önemli kazanımlar elde ettik. 1 Ocak - 4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Aynı şekilde bayram trafiğinde de her geçen yıl, günlük can kaybı ortalamamızda azalışlar elde ettik. Arzumuz odur ki, bu bayram, elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileriye götürelim, mümkünse hiç kaza haberi almayalım. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda yine tedbirlerimizi aldık. Bayram tatili süresince toplam 116 bin 236 personelimiz trafik denetlemesinde olacak şekilde planlamamızı yaptık. Özellikle ekiplerimizin görünürlüğünü artırmaya ve sürücülerimizin dikkatini çekmeye dönük bir anlayışla tüm tedbirlerimizi aldık. Emniyet kemeri kullanımında farkındalık oluşturabilmek maksadıyla bu bayramdaki trafik temamızı ‘Kemeriniz Ses Getirsin’ olarak belirledik. Trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 75 oranında azalttığı araştırmalarla ispatlanmış olan bu alışkanlığı yaygınlaştırmak için bütün vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Ve yine aşırı hız, direksiyon başında cep telefonu kullanımı gibi hepimizi üzecek hatalar konusunda tüm kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Bir emniyet kemeri sesi, biraz dikkat. Kavuşmak için bunlar yeter. Bu vesileyle aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz.”

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