Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de göç yönetimi"ne ilişkin TBMM İçişleri Komisyonuna bilgi verdi.

TBMM İçişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Güvenç, Türkiye'nin göç sorunu, göç yönetimi ve göçle ilgili son durum hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmek üzere İçişleri Bakanlığının bir talepte bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla göçmen barındıran ülke olmasının yanı sıra hem transit hem de hedef ülke konumunda bulunduğunu belirten Güvenç, bu anlamda Türkiye'nin çok şey yaptığını, bu konuda dünyanın da takip ettiği önemli bir göç yönetimine sahip olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye'nin sisteminde yürütme, yasama ve yargının, karşı karşıya kalınan tüm meseleleri çözmek için el birliğiyle bir mücadeleyi ortaya koyduğunu belirtti.

Soylu, İçişleri Komisyonuna, özellikle dünyanın en temel meselelerinden biri olan, çeşitli insanlık dramlarını da peşinde getiren, birçok maliyetle ve travmayla karşı karşıya bırakan, 21'inci asrın en temel meselelerinden birisi olarak gözüken göç meselesiyle ilgili dünyanın, Türkiye'nin ve bölgenin mevcut durumu konusunda bilgi verileceğini aktardı.