BAKAN SOYLU'DAN MEZUNU OLDUĞU LİSEDE VELİ VE ÖĞRENCİLERE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE UYARILARI

Beyza Nur GÜLER-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, mezunu olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 2019-2020 Eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törendeki konuşmasında öğrencilere uyuşturucuya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Soylu, "Sadece bu yılbaşından beri 15 bin 330 kişiyi uyuşturucu suçlarından tutukladık. 85 bin 269 operasyon yaptık. okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık” dedi. Açılış konuşmaları ve folklor gösterisinin ardından Soylu, ilk ders zilini çaldı. Ziyaret ettiği bir sınıfta öğrencilerle bir araya gelen Soylu, ardından öğretmenler odasını ziyaret ederek, burada öğretmeni Selahattin Üzümcü ile görüştü. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide ise Soylu, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da katıldı. 2019-2020 Eğitim öğretim yılı başlarken, İçişleri Bakanlığı olarak güvenliği sağlamaya büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, “2019-20120 eğitim-öğretim döneminde polis sorumluluk bölgesinde bin 553 okulda bin 373 okul kolluk görevlisi; 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi; 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip; jandarma sorumluluk bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin 624 devriye personeli; tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir. bununla birlikte bu hafta, ilk 5 gün, okul servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerimiz olacaktır. Yine yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmak üzere görsel çizimler yapıyoruz. bunların da 3 bin 52 tanesi tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ ‘BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ’ CÜMLESİ” Uyuşturucu konusunda velilere, öğretmen ve öğrencilere uyarılarda bulunan Soylu, “Değerli anne babalar, sevgili gençler; bu eğitim yılının başında sizleri, herkesi, özellikle bir konuda uyarmak isterim. bakınız, uyuşturucu konusu, dünyada çığ gibi büyümektedir. her gün yeni bir uyuşturucu türü icad ediyorlar. ve her yeni uyuşturucu, öncekilerden daha ucuz, daha tahrip edici, daha bağlayıcı, daha öldürücü. biz bu konuda talihsiz bir ülkeyiz. Doğumuzda afyon üretici ülkeler var. Batımızda, Avrupa’da sentetik uyuşturucu üreten ülkeler var. Hepsinin ticaret rotası da ne yazık ki bizim ülkemiz üzerinden geçiyor. ancak bilesiniz ki uyuşturucu işinde bizim en büyük sıkıntımız; “benim çocuğum yapmaz” cümlesidir” şeklinde konuştu. “OKUL ÖNLERİNDE TORBACILARA KARŞI SAVAŞ AÇTIK” İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucu ile büyük bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi: “Kıymetli anne babalar, elbette ki evlatlarınızı tanırsınız, muhakkak ki onları iyi yetiştirdiniz ama bu zehirin tacirleri, bunu çocuklarınıza vermek için akla hayale gelmeyen yöntemler geliştiriyorlar. Bütün ikna yöntemlerini, çocukların heveslerini, zaaflarını kullanmayı iyi biliyorlar. Onun için ne olursunuz, hem kendi çocuğumuzu, hem arkadaşlarını, hem çevremizdekileri mutlaka iyi izleyelim ve çocuklarınızla konuşun. Sürekli konuşun. Havadan sudan da olsa konuşun. Sizler çocuğunuzun hayatında, zihninde ne kadar fazla yer kaplarsanız, o zehir de kendisine yer bulamayacaktır. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda gerçekten çok büyük bir mücadelenin içindeyiz. Büyük yakalamalar yapıyoruz. Sadece bu yılbaşından beri 15 bin 330 kişiyi uyuşturucu suçlarından tutukladık. 85 bin 269 operasyon yaptık. okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık. Dağda yakaladığımız PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak, inanın uyuşturucu işine bulaşanlara, torbacısından baronlarına kadar aynı gözle bakıyoruz; aynı muameleyi yapıyoruz. Ama iş sizlerde bitiyor.”