Bakan Soylu’dan muhtarlar günü mesajı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Soylu, Muhtarlar Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sözlük anlamı ne olursa olsun, gönül anlamı belki ‘ait olmak’, ‘sahip çıkmak’, belki de ‘tanımak, haberdar olmak, temsilcisi ve sesi olmak’ ve insana, insan hayatına dair daha pek çok tanım, bu topraklarda “Muhtar” kelimesinin anlamına dahildir. İster yüksek rakımlı, geleni gideni az bir köyde yaşayın, isterseniz ortalama bir şehir kadar nüfusu olan bir köy veya mahallede yaşayın, muhtar, bir şekilde hayatımıza temas etmektedir.

Yaklaşık 200 yıllık mazisi olan muhtarlık kurumu, tarihinin hiçbir döneminde önemini kaybetmemiş, özellikle son yıllarda bizzat sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle bu kurumun işlevselliği arttırılmıştır. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, valilerimiz başkanlığında illerimize, kaymakamlarımız başkanlığında ilçelerimize yayılmış; iş ve işlemlerinin takibinin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Bu yapının devamı olarak da Büyükşehir Belediyelerinde “Muhtarlar Daire Başkanlığı”, diğer belediyelerde de “Muhtarlar Müdürlüğü” tesis edilmiştir. Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan “Muhtar Bilgi Sistemi” de çok olumlu neticeler vermiştir. Tüm bunların yanı sıra özlük haklarında yapılan iyileştirmeler de kuruma ayrı bir güç katmış, kıymetli Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle de 2015 yılından itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

İnsan odaklı yönetim anlayışıyla uyum içinde olan bu adımlar, inanıyoruz ki muhtarlık kurumunun ve sosyal hayatımızın geleceğine de olumlu yansıyacaktır.

Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’na kadar her zaferimizde imzaları olduğu, bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur.

Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.”