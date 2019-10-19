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Bakan Soylu'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, mesaj yayımlayarak muhtarların, '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, mesaj yayımlayarak muhtarların, '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.
Bakan Süleyman Soylu, ister yüksek rakımlı, geleni gideni az bir köy, ister ortalama bir şehir kadar nüfusu olan köy veya mahallede olsun, muhtarın bir şekilde insanların hayatına temas ettiğini söyledi. Bakan Soylu, yaklaşık 200 yıllık mazisi olan muhtarlık kurumunun, tarihin hiçbir döneminde önemini kaybetmediğini vurgulayarak, "Özellikle son yıllarda bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimatları ve yönlendirmeleriyle bu kurumun işlevselliği arttırılmıştır. Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, valilerimiz başkanlığında illerimize, kaymakamlarımız başkanlığında ilçelerimize yayılmış; iş ve işlemlerinin takibinin kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı' kurulmuştur. ​Bu yapının devamı olarak da Büyükşehir Belediyelerinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı', diğer belediyelerde de 'Muhtarlar Müdürlüğü' tesis edilmiştir. Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan 'Muhtar Bilgi Sistemi' de çok olumlu neticeler vermiştir" dedi.
Bakan Soylu, özlük haklarına yapılan iyileştirmelerle muhtarlık kurumunun güç kazandığını aktararak, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle de 2015 yılından itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. ​İnsan odaklı yönetim anlayışıyla uyum içinde olan bu adımlar, inanıyoruz ki muhtarlık kurumunun ve sosyal hayatımızın geleceğine de olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.
​Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarların Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile 15 Temmuz direnişinde en ön saflarda yer almasının gurur ve umut kaynağı olduğunu aktaran Soylu, "Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

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