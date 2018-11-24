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Bakan Soylu'dan Öğretmenler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Biliyor ve inanıyoruz ki bugünün modern Türkiye'si, dünden aldığı ilham ve yarınlara olan inancıyla 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine öğretmenlerimizin gayreti, emeği ve sevgisiyle ulaşacaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biliyor ve inanıyoruz ki bugünün modern Türkiye'si, dünden aldığı ilham ve yarınlara olan inancıyla 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine öğretmenlerimizin gayreti, emeği ve sevgisiyle ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığın çivi yazısını kullanmaya başladığı günden bugüne kadar bu coğrafyada okul, ders, öğrenci ve öğretmen gibi kavramların hayatın bir şekilde içinde olduğunu belirtti.

Alfabeler ve yazıların değiştiğini, öğretmenin isminin bazen "hoca", bazen "mürebbiye", bazen de "muallim" olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Ancak öğretmenin önemi ve saygınlığı hiç değişmedi. Karakteri de değişmedi. Binlerce yıldır bu topraklardaki medeniyeti ilmek ilmek dokuyan bütün öğretmenlerin gözlerindeki ışıltı nasılsa şehit Necmettin öğretmenimizin, şehit Şenay Aybüke öğretmenimizin ışıltısı da aynıydı. Ve bugün onların yerine korkmadan, hiçbir tehditten, karanlık iradeden çekinmeden, 'Yaşasın Batman çıktı' diyerek mesleğine ve milletine olan sadakatle onların yerine giden öğretmenlerimizin gözündeki ışıltı da aynıdır."

İnsanlığın çivi yazısı kullandığı günleri çoktan geride bıraktığını, hatta kalemin bile kullanılmamaya başlandığını aktaran Soylu, devletin gücüyle okullarda tablet bilgisayarlar dağıtmaya ve en ücra köşedeki okullara bile teknoloji götürmeye devam ettiklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Öte yandan hem öğretmenlerimizin, bu ilim irfan ordusunun sayısını artırmaya hem de onlara daha güzel bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki bugünün modern Türkiye'si, dünden aldığı ilham ve yarınlara olan inancıyla 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine öğretmenlerimizin gayreti, emeği ve sevgisiyle ulaşacaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin 'Başöğretmen' sıfatı vermek suretiyle sevgisini gösterdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere, çocuklarımıza, bu ülkenin geleceğine emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehadete ermiş olan bütün öğretmenlerimize de Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

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