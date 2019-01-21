HABER

Bakan Soylu'dan oryantiring şampiyonu astsubaya tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından "2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu" seçilen astsubay Ahmet Kaçmaz'ı tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan ilk Türk sporcu astsubay Ahmet Kaçmaz'ı kutladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'da Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda dünya ikincisi ilk Türk sporcusu olan ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçilen Jandarma Astsubay Ahmet Kaçmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçlarıOn numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları
İZBAN'da uzlaşma sağlandıİZBAN'da uzlaşma sağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Soylu Oryantiring şampiyonu astsubayı makamında kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Ocak 2019 On Numara sonuçları

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

İzmir'de çerez fabrikasında yangın!

Elektrik kesildi, aç kurtlar şehre indi, gazeteciler yolda kaldı! İşte İstanbul'da 63 kışı

İstanbul'a kurtların indiği 63 kışı

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Akıncı Üssü davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.